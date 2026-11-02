МИД предложил разрешить иностранцам быть в РФ до 45 суток по электронной визе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Министерство иностранных дел России предлагает увеличить срок пребывания по электронной визе с 30 до 45 дней и сократить срок ее действия с 120 до 45 дней с момента выдачи. Изменения вносятся в статью 25.16-1 Федерального закона № 114-ФЗ.

Единая электронная виза будет разрешать въезд и пребывание в РФ с гостевыми, деловыми, туристическими целями, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических и спортивных мероприятиях. Виза также будет давать право на транзитный проезд через РФ.

Законопроект устранит ограничение на въезд и выезд через определенные пункты пропуска, позволяя использовать визу через любые пункты международного сообщения.

Иностранцы, получившие визы до вступления закона в силу, смогут использовать их в течение 120 дней с сохранением 30-дневного срока пребывания.

Ранее KP.RU сообщил, что с 1 ноября Черногория ввела визы для россиян. Турпоток сократится на 25-30%, так как прямого авиасообщения нет уже пять лет, и туристы добираются с пересадками. Черногория уже не такое массовое и дешёвое направление, как раньше. Новая визовая процедура добавит сложностей и снизит турпоток.