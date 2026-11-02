От прежнего турпотока из России в Европу осталось 2-3 процента: что изменится после введения виз Черногорией с 1 ноября

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С 1 ноября Черногория ввела визы для россиян. Решение, очевидно, политическое, и пострадают от него в первую очередь курорты. Что изменится для туристов?

- Хоронить Черногорию не стоит, рановато. Прогнозы такие: турпоток туда упадает на 25 - 30%. Напомню, что прямого авиасообщения с Черногорией уже давно нет, пятый год. Туристы добираются с пересадками, и это уже не массовое направление, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму «Майэль Тревел» Майя Котляр. - Вообще, Черногория, которую мы знали 5-6 лет назад, массовая, дешёвая, доступная уже давно не та. Она уже достаточно дорогая, и с точки зрения перелётов, и с точки зрения размещения.

Теперь к непростой логистике добавляется ещё и визовая процедура. Это неприятно, и турпоток в Черногорию, конечно же, снизится.

Часть туристов переориентируется на Турцию и другие направления, куда проще добраться без дополнительных формальностей.

В Черногорию же будут летать в основном те, у кого там есть недвижимость и ВНЖ, либо семейные связи. И совсем заядлые любители Черногории, ее фанаты. Введение виз - действительно серьёзный барьер.

- А в целом можно говорить, что туристическая Европа — Греция, Испания, Италия, Франция — тоже закрывается?

- Вообще, выдано 600 000 шенгенских виз россиянам в 2025 году, это немало. В основном их выдают Италия, Франция, Испания. Ещё Венгрия и Греция, но это малая часть. У нас туристы даже сейчас активно путешествуют по Франции, несмотря на то, что там происходит. Но это лишь 2-3% от прежнего турпотока в Европу. Он уже перераспределен в Азию, Турцию, Среднюю Азию, Персидский залив.

Сегодня страны очень сильно конкурируют за российских туристов. А наши люди, несмотря ни на что, не перестают путешествовать. Как-то мы психологически уже адаптировались. Самый большой психологический сдвиг случился в ковид, когда ввели эти все сертификаты, ограничения. После этого вообще ничем не удивишь. Люди психологически привыкли к барьерам, и, несмотря ни на что, путешествуют. И выигрывают те страны, которые умеют не только привлекать туристов, но и создавать для них удобные условия.

- Кто номер один сегодня?

- Турция, безусловно, лидер - как это было и 5 лет назад, и 10 лет назад. На Турцию приходимся 40% всех продаж туроператоров выездного, самостоятельного туризма, и Египет на втором месте. Таиланд на третьем по массовому выездному туризму.

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