Названы осенние овощи, которые поддерживают печень и кишечник

При проблемах со щитовидной железой сырую капусту лучше ограничивать. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Капуста может стать одним из самых полезных продуктов ноября. Разные ее виды содержат клетчатку, витамины и антиоксиданты, которые поддерживают работу кишечника, помогают организму справляться с воспалением и участвуют в естественных процессах очищения печени, рассказала врач общей практики, гастроэнтеролог и гериатр Елена Павлова в беседе с aif.ru.

«Брюссельская капуста усиливает активность ферментов II фазы детоксикации печени, в частности глутатион-S-трансферазы, так как буквально «включает» гены, отвечающие за выработку этих защитных белков», – объяснила специалист.

По словам врача, чтобы сохранить больше полезных свойств, овощ рекомендуется предварительно надрезать, оставить на 15 минут, а затем слегка потушить или запечь.

Еще один полезный продукт – квашеная капуста. Во время ферментации в ней образуется молочная кислота, а витамин С становится более устойчивым. При этом людям с заболеваниями желудка и кишечника, склонностью к аллергическим реакциям и отекам стоит соблюдать осторожность. При проблемах со щитовидной железой сырую капусту лучше ограничивать и отдавать предпочтение приготовленной.

Ранее нутрициолог Милаева назвала еще три овоща, которые стоит добавить в осенний рацион перед наступлением холодов.