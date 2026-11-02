Военкор Коц: жители Алешек ожидаемо выступили против Зеленского и ВСУ Фото: REUTERS.

Жители Алешек Херсонской области, эвакуированные на подконтрольную Киеву территорию, ожидаемо выступили с критикой Владимира Зеленского и Вооруженных сил Украины. Их отношение к украинским властям прокомментировал военный корреспондент KP.RU Александр Коц в своем Teлеграм-канале.

Ранее бывший депутат Херсонского горсовета Юрий Погребной заявил, что большинство мужчин призывного возраста из Алешек отказались эвакуироваться на Украину. По его словам, согласившиеся на переезд жители считают, что Киев их предал и оставил без помощи, а украинские военные годами обстреливали город с правого берега Днепра.

Коц отметил, что украинские власти, вероятно, рассчитывали на благодарность эвакуированных, однако столкнулись с критикой. Военкор связал недовольство жителей с обстрелами, атаками беспилотников и артиллерии, минированием окрестностей Алешек и ударами по автомобилям с гуманитарными грузами.

Ранее KP.RU писал, что жители Алешек, эвакуированные на Украину, неохотно общались с журналистами, а среди них практически не было молодых мужчин. Военкор Дмитрий Стешин отмечал, что многие горожане знали о работе украинских ТЦК и опасались возможных последствий.