Путин установил порядок передачи выморочных вкладов в собственность страны

Президент РФ Владимир Путин Фото: REUTERS.

Российский лидер Владимир Путин утвердил новый регламент изъятия невостребованных банковских вкладов и драгоценных металлов умерших граждан в пользу государства. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Процедура затронет накопления тех россиян, чья смерть наступила более пяти лет назад. При этом обязательными условиями являются снятие человека с налогового учета и полное отсутствие открытых наследственных дел.

В документе поясняется, что при совпадении всех этих факторов невостребованные сбережения и металлы официально признаются выморочными. После этого они автоматически переходят в собственность государства в порядке законного наследования.

Критерии отбора счетов будут жесткими. В специальный реестр включат только тех лиц, по которым нет сведений в информационной системе нотариата.

Ранее президент РФ подписал указ о поддержке работы информационных ресурсов в России. Согласно документу, требование должно быть выполнено в течение 10 дней со дня вступления указа в силу.