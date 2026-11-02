Оскверненный советский мемориал в Нидерландах закрыли для посетителей: что будет дальше

В Нидерландах начали восстанавливать осквернённый советский мемориал. Фото: посольство РФ в Нидерландах

Власти нидерландского Лесдена пообещали восстановить мемориальный комплекс «Советское поле славы», который во второй раз подвергся вандализму. Работы по очистке и устранению повреждений уже начались, сообщила РИА Новости представитель городской мэрии Патриция ван Трихт.

На время восстановления мемориальное кладбище закрыли для посетителей. По словам ван Трихт, его вновь откроют после завершения работ. Представитель мэрии подчеркнула, что власти намерены как можно скорее вернуть мемориалу достойный вид и сохранить память о погибших.

О новом случае вандализма в Нидерландах стало известно 31 октября. Посольство России в Гааге потребовало от властей Нидерландов расследовать повторное осквернение кладбища советских воинов. В дипмиссии напомнили, что предыдущий случай вандализма в июле не повлек должных правовых последствий.