Посол Польши при ООН Щерский подал в отставку на фоне кризиса в стране

Кшиштоф Щерский. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский покидает свой пост из-за масштабного кризиса внутри страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Мачей Вевюр на своей странице в социальной сети Х.

Дипломат сам инициировал завершение работы в международной организации. Он обратился к руководителю дипведомства Радославу Сикорскому с официальной просьбой досрочно прекратить его полномочия в Нью-Йорке. Глава МИД оперативно утвердил данное обращение.

«Посол Щерский завершит миссию уже в этом месяце», - написал пресс-секретарь ведомства Мачей Вевюр.

Напомним, что сейчас в польском государстве проходят массовые протесты. Причиной стало назначение судьей Конституционного суда Марчина Берека, бывшего министра в правительстве Дональда Туска. Ситуация сильно ухудшилась в ночь на 31 октября при попытке штурма здания Конституционного суда.