Когда виноватых искать не хочется: Сикорский объяснил кризис в Польше российским следом

Сикорский заявил, что в политическом кризисе в Польше якобы виновата Россия Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X обвинил Россию в обострении политического кризиса вокруг Конституционного суда республики. По его утверждению, российские аккаунты и пропагандистские ресурсы якобы действуют совместно с представителями глобальных крайне правых движений.

«Это явный союз или по крайней мере скоординированная деятельность», — написал Сикорский. Польский министр заявил, что происходящее должно заставить жителей страны задуматься, кто стремится посеять в ней смуту.

Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя политический кризис в Польше, напомнила о поддержке польскими и другими европейскими политиками протестов на Майдане в 2013-2014 годах. По ее словам, нынешние польские власти столкнулись с последствиями сценария, который сами же поддерживали в тот период.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также заявлял о приверженности Москвы принципу невмешательства во внутренние дела других государств. По его словам, Россия не стремится влиять на политические процессы в других странах или менять их правительства.