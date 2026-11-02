Средства ПВО за день сбили 22 украинских беспилотника над регионами России. Фото: Минобороны РФ

Российские средства ПВО в период с 8:00 утра до 20:00 часов по Москве сбили 22 украинских беспилотника над регионами Российской Федерации. Об этом 2 ноября, в понедельник, сообщили в Минобороны РФ.

Дроны противника российские бойцы перехватили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областями, а также над Московским регионом.

Также 2 ноября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что вооруженные силы Российской Федерации успешно отражают атаки киевского режима в районе Алексеево-Дружковки. По словам руководителя региона, ВС РФ успешно занимаются расширением зоны контроля на южных и восточных подступах к Белозерскому в ДНР.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин заявил о неизбежности победы России, отметив, что россиян невозможно запугать или победить. Президент связал такую уверенность в том числе с мужеством и стойкостью граждан.