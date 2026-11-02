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НовостиПолитика2 ноября 2026 17:31

Средства ПВО за день сбили 22 украинских беспилотника над регионами России

Беспилотники врага российские военные уничтожили над шестью регионами страны
Анна АДАМАЙТЕС
Средства ПВО за день сбили 22 украинских беспилотника над регионами России. Фото: Минобороны РФ

Средства ПВО за день сбили 22 украинских беспилотника над регионами России. Фото: Минобороны РФ

Российские средства ПВО в период с 8:00 утра до 20:00 часов по Москве сбили 22 украинских беспилотника над регионами Российской Федерации. Об этом 2 ноября, в понедельник, сообщили в Минобороны РФ.

Дроны противника российские бойцы перехватили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областями, а также над Московским регионом.

Также 2 ноября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что вооруженные силы Российской Федерации успешно отражают атаки киевского режима в районе Алексеево-Дружковки. По словам руководителя региона, ВС РФ успешно занимаются расширением зоны контроля на южных и восточных подступах к Белозерскому в ДНР.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин заявил о неизбежности победы России, отметив, что россиян невозможно запугать или победить. Президент связал такую уверенность в том числе с мужеством и стойкостью граждан.