Пушилин: ВС РФ успешно отбивают атаки ВСУ в районе Алексеево-Дружковки. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

ВС РФ успешно отбивают атаки ВСУ в районе Алексеево-Дружковки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, российские войска расширяют зону контроля на южных и восточных подступах к населенному пункту Белозерское в Донецкой Народной Республике.

Накануне Пушилин заявил, что командование ВСУ использует пленных в качестве смертников. Это серьезное военное преступление. Он подчеркнул, что подобные действия ВСУ служат нарушением гуманитарного права. Однако в мире никак не реагируют на преступления Киева.

В Минобороны России сообщили, что ВС РФ поразили место укрытия и хранения пусковых установок комплекса «Нептун» в Одесской области Украины. Кроме того, в оборонном ведомстве отметили, что армия России поразила сухогруз с грузами для Вооруженных сил Украины у Одессы.