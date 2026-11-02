МИД РФ: за сворачивание миссии ООН в Западной Сахаре ответственны США Фото: Михаил ФРОЛОВ.

МИД России возложил на США и поддержавшие их государства ответственность за сворачивание присутствия миссии ООН в Западной Сахаре. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, посвященном проведению Советом Безопасности ООН референдума в регионе.

В министерстве подчеркнули, что миссия ООН на протяжении долгого времени оказывала стабилизирующее воздействие на ситуацию в Западной Сахаре. По оценке Москвы, решение свернуть ее присутствие приведет к утрате этого фактора.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление в связи с упразднением правовой основы присутствия представителей ООН в Западной Сахаре. При этом Москва заявила о намерении добиваться продолжения политического урегулирования конфликта с учетом интересов местных жителей и поддерживать контакты с Алжиром, Марокко и другими партнерами.