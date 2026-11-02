Цена нефти Brent на бирже ICE упала ниже $105 за баррель впервые с 16 октября

Стоимость Brent на бирже ICE снизилась более чем на 7,5 процентов Фото: REUTERS.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упали в цене ниже 105 долларов за баррель впервые с 16 октября. Об этом свидетельствуют данные вечерних торгов торговой площадки.

В ходе торговой сессии стоимость сырья снизилась более чем на 7,5 процентов. Падение ускорилось всего за несколько минут. Одновременно с этим подешевели и декабрьские контракты на американскую нефть WTI. Они потеряли более 7 процентов от прежней стоимости и опустились до уровня 96,57 доллара.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пообещал гражданам Соединенных Штатов, что обязательно добьется снижения цен на бензин в стране. По его словам, совсем скоро ценники на топливо упадут до менее 2 долларов за галлон.