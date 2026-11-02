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НовостиЭкономика2 ноября 2026 17:55

Цена нефти Brent на бирже ICE упала ниже $105 за баррель впервые с 16 октября

Стоимость Brent на бирже ICE снизилась более чем на 7,5 процентов
Арина СЕРОВА
Стоимость Brent на бирже ICE снизилась более чем на 7,5 процентов

Стоимость Brent на бирже ICE снизилась более чем на 7,5 процентов

Фото: REUTERS.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упали в цене ниже 105 долларов за баррель впервые с 16 октября. Об этом свидетельствуют данные вечерних торгов торговой площадки.

В ходе торговой сессии стоимость сырья снизилась более чем на 7,5 процентов. Падение ускорилось всего за несколько минут. Одновременно с этим подешевели и декабрьские контракты на американскую нефть WTI. Они потеряли более 7 процентов от прежней стоимости и опустились до уровня 96,57 доллара.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пообещал гражданам Соединенных Штатов, что обязательно добьется снижения цен на бензин в стране. По его словам, совсем скоро ценники на топливо упадут до менее 2 долларов за галлон.