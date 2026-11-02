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Освобожденные медиками из подвала частного дома под Киевом избитые мужчины оказались сбежавшими из воинской части солдатами. Такое заявление сделал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. Его слова передает агентство УНИАН.

В украинской прессе до этого появлялись сообщения об удержании вооруженными людьми около 40 человек в селе Петропавловская Борщаговка. Прибывшие на место врачи обнаружили пострадавших со следами тяжелых пыток. Глава ведомства подтвердил, что часть задержанных действительно оказались солдатами.

«Четырех военнослужащих мы отправили, которые нуждаются в медицинской помощи» — сказал Пивненко.

Остальные находящиеся в подвале граждане также являются бойцами Нацгвардии. При этом руководитель структуры отказался раскрывать детали их правового статуса. Перед зданием собралось множество людей, которые требуют от силовиков объяснений по поводу жестоких избиений людей.

Ранее KP.RU сообщал, что украинские снайперы убили двух солдат ВСУ при попытке сдаться в плен российским военнослужащим. Все случилось в районе Кудиевки Харьковской области.