Атака беспилотников приостановила нефтяной маршрут Казахстана: подробности

Казахстан приостановил прокачку нефти по Атырау — Самара из-за атаки БПЛА Фото: REUTERS.

Казахстан временно приостановил транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Атырау — Самара после атаки беспилотников на объекты Самарского производственно-диспетчерского узла. Об этом 2 ноября сообщила официальный представитель Министерства энергетики республики Асель Серикпаева.

По ее словам, решение об остановке прокачки вступило в силу в 06:09 по времени Астаны (04:09 по Москве). Атака на объекты узла произошла в ночь на 2 ноября. Профильные службы оценивают техническое состояние инфраструктуры. В Минэнерго Казахстана ожидают, что прием нефти по этому направлению возобновится в ближайшее время.

Ранее KP.RU писал, что Казахстан снизил план добычи нефти на 2026 год с 98 до 96 миллионов тонн. Одной из причин стали регулярные атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, через который проходит значительная часть казахстанского нефтяного экспорта.