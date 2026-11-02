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НовостиПроисшествия2 ноября 2026 19:05

Подруга пропавшей в Дагестане таксистки смогла отследить ее локацию

По подозрению в убийстве женщины задержан ее бывший муж
Елена АКИМОВА
Подруга пропавшей в Дагестане таксистки смогла отследить ее локацию

Подруга пропавшей в Дагестане таксистки смогла отследить ее локацию

Фото: Олег ЗОЛОТО.

Стали известны некоторые подробности убийства таксистки из Махачкалы. Женщина пропала 30 октября, она уехала из дома на автомобиле мужа, она подрабатывала в женском такси и в тот день получила заказ.

Близкая подруга погибшей рассказала 360.ru, что перед исчезновением она делилась планами, что собирается выйти на смену. Но после перестала отвечать на звонки и не вернулась домой.

Начались поиски, а подруга пропавшей стала проверять локацию на устройстве. У них была договоренность, что могут отслеживать друг друга.

Приложение показывало, что она находится в Кизилюрте.

- У нас с ней была локация друг друга. То есть мы могли отслеживать передвижения друг друга, чтобы понимать, кто где находится, - рассказала собеседница телеканала.

Она предположила, что телефон могли увезти специально, чтобы сбить поисковиков со следа. И действительно, тело погибшей нашли в 15 километрах от Махачкалы.

В убийстве замешаны муж женщины и его знакомый. Сообщается, что ее заманили на встречу, где напали и закопали, пишет Царьград.