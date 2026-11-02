Подозреваемая в убийстве работницы такси в Дагестане задержана в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Женщина, подозреваемая в соучастии в рамках дела об убийстве работницы такси в Дагестане, задержана в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД по Дагестану Гаяна Гариева.

«Еще одна из числа подозреваемых <...> уже задержана полицейскими в Москве в аэропорту Домодедово. <...> Именно она и вызвала «женское такси», поговорив с 34-летней Динарой Алхасовой», - говорится в сообщении.

Как уточнила Гариева, сейчас сотрудники управления уголовного розыска МВД по республике готовят документы для этапирования задержанной в Дагестан. Согласно источнику, подозреваемая является знакомой экс-супруга убитой женщины, который также проходит подозреваемым по делу.

Ранее KP.RU сообщал, что в Дагестане задержали двух человек по подозрению в причастности к исчезновению 34-летней таксистки из Махачкалы. Женщина пропала 30 октября, уехав на заказ и не вернувшись. Мотивом для убийства работницы такси стала ревность бывшего мужа.