Умер Анатолий Корешков, участник подготовки полета Гагарина Фото: Иван МАКЕЕВ.

Умер Анатолий Корешков, советский и российский инженер, участник подготовки полета в космос Юрия Гагарина . Он скончался 1 ноября в возрасте 95 лет во Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры региона.

Корешков родился в 1931 году в Ивановской области. После окончания Артиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинского его направили на Байконур, где он работал инженером-испытателем, а затем возглавил лабораторию радиотехнических комплексов космических кораблей.

Он участвовал в подготовке запуска первого искусственного спутника Земли и полета Юрия Гагарина, а также в трех лунных программах и проекте «Союз — Аполлон». До 1977 года Корешков был задействован в космических программах, получил десять авторских свидетельств на изобретения.

Позднее он жил во Владимире, работал на ТЭЦ-1 и занимался литературой. С 1998 года Корешков состоял в Союзе писателей России, написал более десяти книг. За подготовку текста гимна Байконура ему присвоили звание почетного гражданина города.

Ранее KP.RU сообщал, что умер один из основоположников техно-музыки Хуан Аткинс. Музыканту было 64 года, его обнаружили без сознания в гостиничном номере в Мехико незадолго до выступления в клубе.