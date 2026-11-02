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НовостиПолитика2 ноября 2026 20:06

Собянин сообщил об уничтожении восьми беспилотников, летевших на Москву

Экстренные службы Москвы прибыли на места падения обломков дронов ВСУ
Мария ПАНЮТИНА
Собянин сообщил об уничтожении восьми беспилотников, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении восьми беспилотников, летевших на Москву

Фото: REUTERS.

Киевский режим пытается атаковать Москву. Силы противовоздушной обороны ликвидировали восемь беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву", - написал градоначальник в мессенджере Max.

Собянин добавил, что на местах падения обломков сбитых дронов в настоящее время работают специалисты экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия и обследуют территории. Информация о пострадавших и разрушения не поступала.

Ранее KP.RU сообщал об атаке киевского режима на Нижегородскую область. Губернатор Глеб Никитин уточнил, что в результате удара противника пострадала женщина. ВСУ атаковали автомобиль, в котором находилась мирная жительница.