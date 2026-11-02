Собянин сообщил об уничтожении восьми беспилотников, летевших на Москву Фото: REUTERS.

Киевский режим пытается атаковать Москву. Силы противовоздушной обороны ликвидировали восемь беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву", - написал градоначальник в мессенджере Max.

Собянин добавил, что на местах падения обломков сбитых дронов в настоящее время работают специалисты экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия и обследуют территории. Информация о пострадавших и разрушения не поступала.

Ранее KP.RU сообщал об атаке киевского режима на Нижегородскую область. Губернатор Глеб Никитин уточнил, что в результате удара противника пострадала женщина. ВСУ атаковали автомобиль, в котором находилась мирная жительница.