В Нижегородской области женщина пострадала от обломков БПЛА Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Нижегородской области женщина, находившаяся в автомобиле, пострадала в результате падения обломков беспилотника. Об этом в воскресенье сообщил в мессенджере "Макс" губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, пострадавшую доставили в больницу, где врачи оперативно оказали ей медицинскую помощь. Угрозы жизни нет — женщину отпустили домой.

В ночь на 1 ноября Нижегородская область пережила массированную атаку беспилотников: над регионом уничтожили более сотни дронов. Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. В настоящий момент продолжается оценка ущерба гражданской инфраструктуре и имуществу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки на предприятие в регионе.

Всего за прошедшую ночь над российскими регионами, по данным Минобороны, сбили 235 дронов.