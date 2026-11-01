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НовостиПроисшествия1 ноября 2026 9:27

В Нижегородской области женщина пострадала от обломков БПЛА

В Нижегородской области женщину госпитализировали в результате падения обломков беспилотника
Мария СПИРИДОНОВА
В Нижегородской области женщина пострадала от обломков БПЛА

В Нижегородской области женщина пострадала от обломков БПЛА

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Нижегородской области женщина, находившаяся в автомобиле, пострадала в результате падения обломков беспилотника. Об этом в воскресенье сообщил в мессенджере "Макс" губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, пострадавшую доставили в больницу, где врачи оперативно оказали ей медицинскую помощь. Угрозы жизни нет — женщину отпустили домой.

В ночь на 1 ноября Нижегородская область пережила массированную атаку беспилотников: над регионом уничтожили более сотни дронов. Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. В настоящий момент продолжается оценка ущерба гражданской инфраструктуре и имуществу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки на предприятие в регионе.

Всего за прошедшую ночь над российскими регионами, по данным Минобороны, сбили 235 дронов.