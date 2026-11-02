Стрельба началась у тайной тюрьмы Нацгвардии под Киевом

Стрельба произошла у тайной тюрьмы Нацгвардии под Киевом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Стрельба началась у тайной тюрьмы Нацгвардии Украины, расположенной под Киевом. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Согласно источнику, силовики открыли огонь у здания в населенном пункте Петропавловская Борщаговка. Сообщается, что на месте собрались сотни протестующих. Причиной стали удерживаемые в подвале здания мобилизованные и сбежавшие военнослужащие.

Издание опубликовало видео, на котором слышны звуки стрельбы. Кто именно открыл огонь - не уточняется. Протестующие пытаются штурмовать забор, а также бьют стекло стоящего рядом полицейского автобуса.

По данным агентства УНИАН на место также прибыли сотрудники спецназа и глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. Из здания также были выведены мужчины, удерживаемые в доме.

Ранее KP.RU сообщал, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом произошла потасовка возле здания, в подвале которого удерживают около 40 человек. Предварительно, с удержанием граждан связаны сотрудники ТЦК.

Что творится у тайной тюрьмы под Киевом, кого удерживали в подвале боевики НГУ, с чего начались протесты, последние новости читайте на KP.RU.

*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом и экстремистом