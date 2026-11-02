В Испании прервали матч из-за остановки сердца у форварда: он столкнулся с голкипером

У нападающего "Тенерифе" остановилось сердце после столкновения с вратарем Фото: REUTERS.

Нападающий испанского футбольного клуба "Тенерифе" Хесус де Мигель перенес остановку сердца во время матча 12-го тура второго дивизиона чемпионата Испании против "Андорры". Об этом сообщает издание AS.

Игра проходила в понедельник в Санта-Крус-де-Тенерифе и была остановлена на седьмой добавленной минуте второго тайма при счете 2:2. Голкипер "Андорры" Хесус Овоно выбежал из ворот к центральному кругу и столкнулся с де Мигелем, пытаясь остановить его выход один на один.

После этого арбитр показал вратарю прямую красную карточку. В результате столкновения нападающий потерял сознание. Де Мигеля вынесли с поля на носилках и доставили в больницу. По данным издания, у футболиста произошла остановка сердца и дыхания.

Медикам удалось стабилизировать состояние спортсмена по дороге в медицинское учреждение, однако игрок оставался без сознания. В пресс-службе "Тенерифе" уточнили, что состояние де Мигеля оценивается как стабильное, но тяжелое.

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