Дмитрук заявил о гибели задержанных в подвале под Киевом: депутат рассказал о пытках

Дмитрук также заявил, что подобные места содержания якобы действуют еще примерно в сотне населенных пунктов Украины. Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Несколько мужчин, которых удерживали в подвале под Киевом, погибли после избиений и пыток. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По его словам, в помещении в течение месяца удерживали десятки мужчин. Погибших, утверждает депутат, оформляют как пропавших без вести.

Дмитрук также заявил, что подобные места содержания якобы действуют еще примерно в сотне населенных пунктов Украины. По его версии, одних задержанных передают в воинские части, других — родственникам, а некоторые умирают из-за пыток и условий содержания.

«Так сейчас работает вся система "мобилизации"», — заявил депутат.

Что творится у тайной тюрьмы под Киевом, кого удерживали в подвале боевики НГУ, с чего начались протесты, последние новости читайте на KP.RU.

Напомним, ранее KP.RU писал о заявлениях депутата Верховной рады Артема Дмитрука о тайных местах содержания людей на Украине. Он рассказывал, что задержанных могли увозить в подвалы, где их удерживали без установленных процедур и подвергали насилию.