Собянин сообщил, что силами ПВО уничтожено 53 дрона на подлете к Москве

Средствами ПВО уничтожено 46 украинских беспилотников Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В ночь на 3 ноября ВСУ пытаются атаковать столицу России. Средствами противовоздушной обороны ликвидировано уже 53 украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Семь беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал градоначальник в мессенджере Max.

Собянин ранее заявлял о 46 сбитых дронах. На фоне попыток киевского режима атаковать столицу аэропорты Шереметьево и Жуковский принимают самолеты по согласованию с соответствующими органами.

По данным Росавиации, еще воздушные гавани Москвы ввели временные ограничения. Меры приняты в целях обеспечения безопасности. В Домодедово корректируют расписание полетов.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ нанесли удары по гражданским объектам. В результате атаки украинского беспилотника от полученных ранений погиб генеральный директор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев.