Кибератака на супермаркеты Европы: холодильники начали размораживаться сами

Хакеры атаковали холодильники в магазинах семи стран Европы Фото: REUTERS.

На итальянском острове Сицилия супермаркеты столкнулись с самопроизвольной разморозкой холодильного оборудования из-за хакерской атаки. Об этом сообщает Il Messaggero.

По данным издания, инцидент затронул как минимум четыре магазина сети Coop: три в Катании и один в Палермо. В связи с этим во дворце Киджи планируется экстренное совещание с участием представителей спецслужб и агентства по борьбе с киберпреступностью.

Аналогичные инциденты произошли в десятках супермаркетов сетей Delhaize, Carrefour и Spar в Бельгии, Люксембурге и ряде других государств ЕС. Температура внутри камер повысилась на несколько десятков градусов, что привело к повреждению оборудования на десятки млн евро.

Пострадавшие магазины также обнаружили в Швеции, Нидерландах, Ирландии и Эстонии. Причиной произошедшего стала кибератака, использовавшая те же уязвимости в программном обеспечении холодильных установок, что и во время аналогичного инцидента во Франции в октябре.

Ранее KP.RU сообщал, что жителей Европы призвали готовиться к худшему - от суровых погодных условий и кибератак до иностранной агрессии. Власти разных стран советуют запасаться провизией, водой и наличными на 72 часа.