Власти КНДР отвергли обвинения в причастности к кибератакам на криптовалютные биржи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Фото: Silas Stein/dpa/Global look Press

Власти КНДР отвергли обвинения в причастности к кибератакам на криптовалютные биржи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Завотделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что США постоянно пытаются связать Пхеньян с международными киберпреступлениями. В качестве примера она привела обвинения Вашингтона в причастности КНДР к хакерской атаке на криптобиржу Bybit. По словам Ким Ё Чжон, такие заявления со стороны США являются ложными.

Напомним, ранее KP.RU писал, что ФБР обвинило северокорейскую хакерскую группировку TraderTraitor в хищении криптовалюты с биржи Binance на сумму более 6 миллиардов долларов. По данным американского ведомства, атака произошла 29 октября 2026 года, а злоумышленникам потребовалось около 20 минут, чтобы вывести средства.