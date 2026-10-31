В США обвинили Северную Корею в хищении криптовалюты с биржи Binance

ФБР обвинило хакеров из КНДР в атаке на криптовалютную биржу. Фото: REUTERS.

Хакерская группировка из КНДР похитила крупную сумму с криптовалютной биржи Binance. Об этом сказано в релизе, который распространило Федеральное Бюро Расследований США. Документ опубликован на официальном сайте ФБР и доступен здесь.

«Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) несет ответственность за кражу виртуальных активов на сумму более 6 миллиардов долларов США с криптовалютной биржи Binance примерно 29 октября 2026 года», - информирует ФБР.

Сообщается, что для вывода криптовалюты с биржи хакерам понадобилось около 20 минут. Предполагается, что за атакой стоит северокорейская хакерская группировка TraderTraitor.

Ранее группы из КНДР связывали с атаками на сервисы Kelp DAO, Drift и Upbit. Всего за 2025 год они похитили криптовалюту на 2,02 миллиарда долларов.

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