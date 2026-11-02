США и ЕС обсудят будущее Украины и новую безопасность в Европе: подробности

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф Фото: REUTERS.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил о планах провести переговоры с европейскими союзниками по вопросам безопасности Украины. Об этом он заявил в социальной сети X.

"На этой неделе американские переговорщики встретятся в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, Европейского союза и НАТО для обсуждения гарантий безопасности для Украины", - написал дипломат.

Уиткофф добавил, что также основными темами переговоров станут формирование будущей архитектуры европейской безопасности после завершения конфликта и экономические возможности для восстановления Украины.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Европа может сорвать переговоры по Украине. Он отметил, что европейцы настаивают на своем месте за столом, но при этом не собираются вести диалог с Россией.