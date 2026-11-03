КНДР испытала кассетную боевую часть крылатой ракеты Фото: REUTERS.

Северная Корея провела испытания кассетной боевой части стратегической крылатой ракеты. Вооружение способно поражать цели на территории площадью до шести гектаров. Об этом сообщило ЦТАК.

В Главном ракетном управлении КНДР уточнили, что установленная на ракете кассетная боевая часть среднего размера обеспечивает высокую плотность поражения объектов на участке площадью от пяти до шести гектаров.

Специалисты проверили возможности ракеты при вертикальном заходе на цель. Совершенствование маневрирования позволило обеспечить нанесение подобных ударов с учетом природных и географических особенностей районов применения вооружения.

Ранее KP.RU сообщал, что КНДР провела демонстрацию новых вооружений в рамках выставки беспилотной авиации. Были показаны удары дронов и крылатых ракет, а также стрельбы из 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня "Снайпер".