ВСУ пытаются атаковать Москву, сбито уже 84 беспилотника Фото: REUTERS.

Киевский режим в течении ночи 3 октября продолжает попытки атаковать Москву. На подлете к столице уже было ликвидировано 84 украинских дрона. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны уничтожены 15 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал градоначальник в мессенджере Max.

Собянин ранее заявлял о то, что было сбито 69 беспилотников киевского режима. Все столичные аэропорты ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Домодедово корректирует расписание.

Ранее KP.RU сообщал об атаке ВСУ на промышленное предприятие в Нижегородской области. Объект получил серьезные повреждения. Над регионом было уничтожено более ста дронов. После атаки СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте.