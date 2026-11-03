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НовостиПолитика3 ноября 2026 0:57

ВСУ пытаются атаковать Москву, сбито уже 84 беспилотника

Собянин сообщил, что экстренные службы работают на местах падения дронов
Мария ПАНЮТИНА
ВСУ пытаются атаковать Москву, сбито уже 84 беспилотника

ВСУ пытаются атаковать Москву, сбито уже 84 беспилотника

Фото: REUTERS.

Киевский режим в течении ночи 3 октября продолжает попытки атаковать Москву. На подлете к столице уже было ликвидировано 84 украинских дрона. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны уничтожены 15 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал градоначальник в мессенджере Max.

Собянин ранее заявлял о то, что было сбито 69 беспилотников киевского режима. Все столичные аэропорты ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Домодедово корректирует расписание.

Ранее KP.RU сообщал об атаке ВСУ на промышленное предприятие в Нижегородской области. Объект получил серьезные повреждения. Над регионом было уничтожено более ста дронов. После атаки СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте.