Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский призвал США усилить давление на Россию. Глава киевского режима считает, что это якобы может способствовать завершению конфликта на Украине.

"Мы должны оказать на Россию такое давление, чтобы у нее не осталось иного выбора, кроме как прекратить этот конфликт. Америка может это сделать", - написал украинский политик в социальной сети.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и заключать мир. По его словам, Россия в этом вопросе солидарна с лидером США Дональдом Трампом.

В свою очередь, глава Белого дома отметил, что Зеленский мог неоднократно завершить конфликт путем заключения мирного соглашения. Однако Трамп уточнил, что киевский главарь этого не делает из-за западного финансирования.