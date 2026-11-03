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НовостиВ мире3 ноября 2026 1:15

Зеленский призвал США надавить на Россию якобы ради мира на Украине

Зеленский утверждает, что США могут заставить Россию прекратить конфликт
Мария ПАНЮТИНА
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский призвал США усилить давление на Россию. Глава киевского режима считает, что это якобы может способствовать завершению конфликта на Украине.

"Мы должны оказать на Россию такое давление, чтобы у нее не осталось иного выбора, кроме как прекратить этот конфликт. Америка может это сделать", - написал украинский политик в социальной сети.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и заключать мир. По его словам, Россия в этом вопросе солидарна с лидером США Дональдом Трампом.

В свою очередь, глава Белого дома отметил, что Зеленский мог неоднократно завершить конфликт путем заключения мирного соглашения. Однако Трамп уточнил, что киевский главарь этого не делает из-за западного финансирования.