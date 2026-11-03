Дональд Трамп Фото: REUTERS.

В США 3 ноября 2026 года проходят промежуточные выборы в Конгресс — парламент, состоящий из Палаты представителей и Сената. Голосование американцев определит баланс политических сил на последние два года правления президента Дональда Трампа.

Сейчас обе палаты Конгресса контролирует Республиканская партия. Существует вероятность, что все перевернется - большинство получат демократы.

Эксперты дали нам свои прогнозы на итоги выборов в США - объясняем, как результаты повлияют на Трампа, американскую политику по Украине и отношения Соединенных Штатов с Россией.

Первые результаты выборов в Конгресс станут известны из экзит-полов после закрытия участков для голосования в Америке. Мы будем вести онлайн-трансляцию подсчета голосов и опубликуем аналитику по итогам.

В США 3 ноября 2026 года проходят промежуточные выборы в Конгресс Фото: REUTERS.

ЧТО РЕШАЕТСЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВЫБОРАХ 2026

Выборы в Конгресс США проходят каждые два года, промежуточные - приходятся на середину четырехлетнего президентского срока.

Американцы избирают весь состав Палаты представителей, в ней 435 мест. Победит партия, которая получит минимум 218.

В Сенате кандидаты ведут борьбу за 35 мест из сотни. Для победы республиканцам надо получить 19.

Сейчас в Палате представителей у Республиканской партии на 4 места больше, чем у Демократической. В Сенате - на 6 мест. Это позволяет Белому дому без особых препятствий проводить через парламент необходимые законы, назначать на государственные посты (в правительство, суды) своих людей и распределять бюджет страны.

Главный вопрос в том, получат ли демократы большинство в обеих палатах.

Ситуация, когда Палату представителей на промежуточных выборах забирает оппонирующая президенту партия, типична. За последний век исключения были лишь трижды - при Рузвельте, когда он объявил реформы для борьбы с Великой депрессией, при Клинтоне, когда экономика страны процветала. И при Буше-младшем - страна сплотилась вокруг него после терактов 11 сентября.

Трамп в свой первый срок терял Палату представителей на промежуточных выборах, но противовесом ей служил республиканский Сенат. Утрата обеих палат - история серьезней. Тут возможен законодательный паралич плюс импичмент.

Голосование американцев определит баланс политических сил на последние два года Фото: REUTERS.

КОГДА СТАНУТ ИЗВЕСТНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 3 НОЯБРЯ

Первые участки для голосования в США откроются на восточном побережье - например, в Нью-Йорке - в 6 утра по местному времени (14:00 Мск).

Последние участки закроются в 20:00 (9 утра 4 ноября Мск) на Аляске.

Примечательно, что на этих выборах уже проголосовали 20% американских избирателей — они сделали это дистанционно, по почте, или на участках для досрочного голосования. В округе Колумбия, например, они открылись еще несколько недель назад.

Данные экзит-полов начнут публиковать по каждому штату после закрытия там участков, с двух часов ночи по Москве. Первые результаты подсчета голосов появятся около 3 часов ночи Мск.

Итоги выборов в Конгресс должны определиться к 6-8 утра Мск 4 ноября. Но возможны варианты. Например, закон Калифорнии обязывает учитывать голоса, которые были отправлены по почте в день выборов и придут позже. При небольшом разрыве между кандидатами подсчет может отложиться на неделю.

В штате Джорджия для кандидатов в сенаторы назначают второй тур, если ни один не наберет больше половины голосов. И если именно этого места не будет хватать для большинства в Сенате, вопрос о контроле над ним решится лишь 8 декабря.

Не исключены и долгие суды между республиканцами и демократами по спорным подсчетам.

Первые участки для голосования в США откроются на восточном побережье Фото: REUTERS.

КТО ПОБЕДИТ НА ВЫБОРАХ В США СОГЛАСНО ОПРОСАМ И ПРОГНОЗАМ

Платформы «коллективных прогнозов» типа Polymarket, где каждый желающий может проголосовать рублем, то есть долларом, за исход событий, к республиканцам неблагосклонны. Вероятность перехода Палаты представителей к демократам там оценивают в 96%, Сената - в 76%.

Среднее по соцопросам в США показывает иную картину: да, Палата представителей будет демократическая. А вот шансы обеих партий в Сенате равны. Все будет зависеть от голосования в семи колеблющихся штатах. Это Аляска, Айова, Канзас, Мэн, Мичиган, Огайо и Техас.

Эксперт KP.RU, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин согласен с тем, что определенности с сенатским большинством нет.

У самого Трампа сейчас самый низкий рейтинг за оба срока. Его деятельность одобряют лишь от 36 до 39% американцев. Для сравнения: перед промежуточными выборами в первый срок Дональда одобрение достигало 44%.

КАК ОТРАЗЯТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ НА ПОЛИТИКЕ ТРАМПА

При потере республиканцами нижней палаты она будет тормозить то, что спускается туда из Сената - и наоборот. Трамп не сможет проводить глобальные реформы. Возникнут сложности с бюджетом, проекты которого утверждают именно члены Палаты представителей.

Добавят они жару и с расследованиями против Дональда, вызовом на допросы его подчиненных.

Если Республиканская партия потеряет также Сенат, над президентом США нависнет еще и риск импичмента - например, за войну с Ираном без одобрения парламента. Инициировать импичмент — право Палаты представителей, а вот роль коллективного суда над главой государства исполняют именно сенаторы.

Впрочем, вряд ли Трампу грозит реальный импичмент. Во-первых, для него надо получить две трети сенаторских голосов, а столько мест по прогнозам демократы не наберут.

Во-вторых, как заметил в разговоре с KP.RU экс-офицер армии США, политический аналитик Станислав Крапивник, в случае отстранения от власти Трампа до конца срока заменит вице-президент Джей ди Вэнс - он хитрее начальника, не вызывает такого отторжения у избирателей и ненавидит либералов не меньше Дональда. Зачем же демократам усугублять?

У самого Трампа сейчас самый низкий рейтинг за оба срока Фото: REUTERS.

В арсенале президента останется механизм исполнительных указов в обход Конгресса - которые, впрочем, могут быть оспорены в суде, и право вето на неугодные ему законы.

ЧТО БУДУТ ЗНАЧИТЬ ДЛЯ РОССИИ И УКРАИНЫ ИТОГИ ВЫБОРОВ В США

Внешняя политика — прерогатива президента. Но при поражении республиканцев внутренние разборки будут гораздо сильнее отвлекать его от международных вопросов, чем сейчас.

По мнению сотрудника Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максима Черкашина, курс Трампа относительно украинского конфликта не изменится. Хотя это последний срок главы США, он постарается обеспечить свою безопасность в будущем и, соответственно, старт для Вэнса как потенциального кандидата в президенты на следующих выборах, набрав очки на мирном треке.

Станислав Крапивник, в свою очередь, уверен: Трамп делает ставку на «новый план Маршалла», надеясь извлечь большую прибыль для Америки из так называемого восстановления Украины, если будет заключено мирное соглашение.

А вот главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев прогнозирует: демократический Конгресс будет блокировать все связанные с Украиной инициативы Трампа наподобие дизельной сделки или приостановки системы связи Starlink для незалежной.

Американист Григорий Ярыгин в интервью KP.RU видит еще один вариант развития событий: после выборов 3 ноября, каким бы ни стал их результат, Дональду будет уже нечего терять. И он начнет «гусарить» еще больше, чем сейчас.

В общем, самое интересное в политике трамповского Белого дома еще впереди.

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