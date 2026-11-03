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НовостиВ мире3 ноября 2026 1:46

Взрывы прогремели в Киеве и еще пяти городах Украины

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Мария ПАНЮТИНА
Взрывы прогремели в шести городах Украины

Взрывы прогремели в шести городах Украины

Фото: REUTERS.

Взрывы прогремели в нескольких городах Украины, в том числе в Киеве. Об этом сообщает украинское издание "Общественное. Новости" в телеграм-канале.

По данным газеты, взрывы произошли в Днепропетровске, Черкассах, Полтаве и Хмельницком. Жители западных регионов страны также услышали хлопки. Еще взрывы прогремели в городе Ровно.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, на фоне произошедшего в Киевской, Ровненской, Хмельницкой, Днепропетровской и ряде других областей объявили воздушную тревогу.

Ранее KP.RU сообщал, что российские бойцы наносят удары по территории Украины в ответ на террористические атаки киевского режима. По данным Минобороны, ВС РФ поразили цеха сборки и места хранения беспилотников украинских боевиков.