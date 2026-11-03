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НовостиОбщество3 ноября 2026 2:04

В России хотят упростить возврат денег за отмененные авиарейсы: что известно

Минтранс обсуждает упрощение возврата денег за отмененные авиарейсы
Мария ПАНЮТИНА
В России хотят упростить возврат денег за отмененные авиарейсы Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В России хотят упростить возврат денег за отмененные авиарейсы Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В России рассматривают возможность введения единого электронного механизма возврата денег за авиабилеты при отмене регулярных рейсов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ Минтранса.

Министерство запросило у авиаперевозчиков и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта их позицию относительно упрощения процедуры возврата средств.

"Кроме того, ведомство попросило предоставить информацию о действиях пассажира, необходимых для получения денег при вынужденном возврате, в соответствии с правилами авиакомпаний", - следует из материала.

В Минтрансе подтвердили, что сейчас идет обсуждение инициативы. Нововведение позволит пассажирам получать средства в течение десяти дней без необходимости подавать отдельное заявление.

Ранее KP.RU сообщал, что в России со следующего года могут ввести дополнительный сбор с авиабилетов. Его размер составит 500 рублей при покупке билетов на внутренние рейсы и одну тысячу рублей - на международные.