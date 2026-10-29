Авиабилеты в России могут подорожать: что известно о введение дополнительного сбора

В России могут ввести сбор с авиабилетов с 2027 года Фото: REUTERS.

В России со следующего года могут ввести дополнительный сбор с авиабилетов.Такая инициатива упоминается в заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам на проект федерального бюджета на 2027-2029 годы.

Согласно документу, сбор планируется ввести для компенсации расходов на лизинг и эксплуатацию 258 новых отечественных самолетов. Его размер составит 500 рублей при покупке билетов на внутренние рейсы и одну тысячу рублей - на международные.

Минпромторг России занимается подготовкой соответствующего механизма во исполнение поручения президента Владимира Путина. Нововведение призвано обеспечить финансирование поставок новых российских самолетов.

В Минпромторге уточнили, что оператором нового сбора, как ожидается, станет министерство транспорта России. Окончательные параметры его введения и порядок применения должны быть определены в ходе дальнейшей работы над механизмом.

Напомним, что в России хотят узаконить овербукинг на российских авиарейсах. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что ведомство рассматривает возможность официально разрешить авиакомпаниям продавать больше билетов, чем есть мест в самолете.

Ранее российские туристы получили компенсацию после того, как авиакомпания отказала им в посадке в аэропорту. Инцидент произошел на рейсе Pegasus Airlines из турецкого Даламана в Санкт-Петербург. В пользу пассажиров было взыскано 937,4 тысячи рублей.

Однако в новом году сохраняться бонусы для путешественников. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко заявил, что программа льготных авиабилетов в России останется в 2027 году. Политику субсидирования перелетов будут поддерживать.

Также в России расширили льготы на покупку авиабилетов. С 1 марта скидка в 50% распространяется на детей, следующих без сопровождения родителей. Данные другого взрослого должны быть внесены в одно бронирование.

Как сообщал KP.RU, россияне стали реже планировать отпуск заранее и больше ориентируются на последние недели перед поездкой. Внутренняя туристическая отрасль проходит этап естественной коррекции после нескольких лет бурного роста.