3 ноября россияне будут работать по сокращенному графику: в чем причина

В России начался сокращенный предпраздничный рабочий день. Фото: IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha/Global Look Press

3 ноября в России оказался последним рабочим днем перед празднованием Дня народного единства. И для многие граждане будут в этот день трудиться меньше обычного. Об этом в интервью РИА Новости напомнил доцент кафедры трудового права МГЮА имени О.Е. Кутафина Михаил Афанасьев.

Норма укороченного рабочего дня накануне праздника закреплена закреплена в трудовом законодательстве и распространяется на рабочую смену, которая непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню.

«Вторник, 3 ноября 2026 года, станет сокращённым рабочим днём. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час», — пояснил Афанасьев.

Ранее сайт KP.RU предупредил, что россиян на этой неделе ожидают всего четыре рабочих дня вместо пяти из-за празднования Дня народного единства. В 2026 году праздник 4 ноября выпадает на среду, поэтому этот день станет официальным выходным. При стандартной пятидневной рабочей неделе гражданам предстоит трудиться 2, 3, 5 и 6 ноября.