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НовостиВ мире3 ноября 2026 2:38

Цена газа в Европе опустилась до 1100 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе поползли вниз на фоне сообщений о переговорах Ирана и США
Анастасия СУТОРМИНА
Цена газа в Европе опустилась до 1100 долларов за тысячу кубометров

Цена газа в Европе опустилась до 1100 долларов за тысячу кубометров

Фото: REUTERS.

2 ноября, цена газа на европейской бирже в ходе торгов опустилась почти до 1100 долларов за тысячу куб. м на фоне сообщений о мирных переговорах Ирана и США. Об этом со ссылкой на данные лондонской биржи ICE сообщает ТАСС.

Так, декабрьские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах упали примерно до 1105 долларов за 1 тыс. куб. м, или 95,21 евро за МВт•ч. В моменте снижение составляло более трех процентов. А спотовые цены с поставкой «на день вперёд» на TTF тоже опускались примерно до 1105 долларов за 1 тыс. куб. м, или около 95,255 евро за МВт•ч.

На этом фоне, напомним, министр энергетики Литвы Лукас Савицкас заявил, что Европе нужно начать хоть как-то действовать для преодоления энергетического кризиса, чтобы призывы вернуться к закупкам российского газа не усиливались.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев связал высокие цены на энергоносители в Евросоюзе с беспорядками и мародерством в Германии. По его мнению, к такой ситуации привел отказ европейских стран от российского газа.