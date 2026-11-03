США попросят НАТО выделить ещё денег на поставку оружия для Украины: подробнее

Американский лидер заявлял, что Украине нужен новый президент, а Зеленский мог завершить конфликт, но «выбирает этого не делать». Фото: REUTERS.

США намерены попросить союзников по НАТО выделить дополнительные средства на поставки оружия Украине по программе PURL. Официальный запрос может поступить в ноябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Точная сумма не раскрывается. Дефицит финансирования уже одобренных поставок оценивается примерно в 2 миллиарда долларов. При этом Пентагон продолжает отправлять Киеву технику и средства ПВО, несмотря на задержки с оплатой.

Программа PURL позволяет странам НАТО финансировать закупку американского оружия для Украины.

Новый запрос прозвучит на фоне критики Владимира Зеленского со стороны президента США Дональда Трампа. Американский лидер заявлял, что Украине нужен новый президент, а Зеленский мог завершить конфликт, но «выбирает этого не делать».

Напомним, ранее KP.RU писал, что США пригрозили остановить программу PURL, по которой страны НАТО закупают американское оружие для Украины. Вашингтон связывал возможное прекращение поставок с ударами Киева по российским энергетическим объектам.

Напомним, KP.RU собрал последнюю информацию о выборах в Конгресс США, которые стартуют 3 ноября.

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