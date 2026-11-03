Минобороны: ВС РФ поразили четыре локомотива в районе Сум Фото: Александр КОЦ.

Российская армия нанесла удары по четырём локомотивам в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом рассказали в Минобороны России.

Цели поражены барражирующими боеприпасами "Герань". Уничтожены два локомотива в Сумах, по одному – у Комсомольского Харьковской области и в Днепропетровске, говорится в сообщении от военного ведомства в официальном канале в «Максе» в рамках ежедневной сводки.

Напомним, российские войска никогда не атакуют гражданские объекты. Минобороны уже неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным и околовоенным объектам Украины. При этом российские войска усилили атаки только в ответ на террористические удары киевского режима по гражданским объектам РФ.