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НовостиОбщество3 ноября 2026 4:31

Знаменитые кремлевские куранты замолчат на 10 дней: в ФСО назвали причину

Кремлевские куранты остановят на 10 дней из-за техобслуживания
Анастасия СУТОРМИНА
Кремлевские куранты остановят на 10 дней из-за техобслуживания. Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Кремлевские куранты остановят на 10 дней из-за техобслуживания. Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Куранты на Спасской башне Московского Кремля остановят на 10 дней. Все это время часы будут проходить техническое обслуживание. Об этом говорится на официальном сайте Федеральной службы охраны (ФСО).

Отмечается, что остановят часы 6 ноября 2026 года в 00:00.

«Работа курантов будет возобновлена 16 ноября 2026 года», — отметили в ФСО.

Напомним, куранты на Спасской башне Московского Кремля являются самыми древними работающими механическими курантами в Европе. Российские куранты служат с 1767 года.

Напомним, в 2020 году куранты также останавливали. Тогда специалисты дооснащали звонницы курантов новыми колоколами и последующей настройкой их звучания.

В День народного единства того года куранты опять зазвучали, и одним из первых слушателей стал Владимир Путин.