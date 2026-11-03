Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 ноября 2026 5:13

Пленные украинские боевики массово врут: российские военные вывели противника на чистую воду

Российский военный Фил: пленные военные ВСУ массово лгут, что были мобилизованы
Людмила МИТРОХИНА
Пленные украинские боевики массово врут: российские военные вывели противника на чистую воду

Пленные украинские боевики массово врут: российские военные вывели противника на чистую воду

Фото: REUTERS.

ВСУшники, взятые в плен в Харьковской области, заявляют, что были мобилизованы, но многие из них — добровольцы. Об этом рассказал командир штурмового отряда 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Фил. Свое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

Среди пленных много добровольцев и кадровых военных, включая операторов БПЛА. Один пленный назвался рядовым, но оказался прапорщиком, отметил командир. Российский военный отметил, что пленные врут о том, что их якобы призвали, даже если они должны служить.

«Это классика жанра», — срезюмировал Фил, выведя врага на чистую воду. Также он отметил, что многие украинские боевики охотятся за теми, кто сдался в плен. Бывшие сослуживцы безжалостно уничтожают их дронами.

Ранее KP.RU рассказал, что сейчас разгорается тема, связанная с «пыточными» в Киеве. Оказалось, что там держали сбежавших украинских военных. А во время начала протестов их хотели тайно вывезти.