Пленные украинские боевики массово врут: российские военные вывели противника на чистую воду Фото: REUTERS.

ВСУшники, взятые в плен в Харьковской области, заявляют, что были мобилизованы, но многие из них — добровольцы. Об этом рассказал командир штурмового отряда 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Фил. Свое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

Среди пленных много добровольцев и кадровых военных, включая операторов БПЛА. Один пленный назвался рядовым, но оказался прапорщиком, отметил командир. Российский военный отметил, что пленные врут о том, что их якобы призвали, даже если они должны служить.

«Это классика жанра», — срезюмировал Фил, выведя врага на чистую воду. Также он отметил, что многие украинские боевики охотятся за теми, кто сдался в плен. Бывшие сослуживцы безжалостно уничтожают их дронами.

Ранее KP.RU рассказал, что сейчас разгорается тема, связанная с «пыточными» в Киеве. Оказалось, что там держали сбежавших украинских военных. А во время начала протестов их хотели тайно вывезти.