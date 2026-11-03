Два вертолета не разошлись при посадке в Непале: погиб иностранец, есть пострадавший

В Непале столкнулись два вертолёта, погиб один человек. Фото: Prabin Ranabhat/Keystone Press Agency/Global Look Press

На востоке Непала, в районе Солукхумбу, столкнулись два вертолёта. В результате инцидента погиб гражданин другой страны, ещё один пассажир пострадал, пишет The Kathmandu Post.

По данным газеты, столкновение самолётов произошло во время посадки. Инспектор местной полиции Маусам Таманг уточнил, что личность погибшего иностранца пока не установлена. Пострадавший был доставлен вертолётом в больницу. Сведений о его состоянии, как и о других пассажирах и экипажах обоих бортов, пока нет.

Причины происшествия ещё предстоит выяснить. В настоящий момент полиция ведёт расследование.

На прошлой неделе, 28 октября, в Испании произошла крупная железнодорожная катастрофа: около 9 утра на перегоне близ населённого пункта Урда в провинции Толедо скоростной поезд AVE компании Renfe, следовавший из Мадрида в Севилью, врезался в состав Iryo, остановившийся на путях. В результате два вагона Iryo сошли с рельсов и рухнули с насыпи. Жертвами столкновения поездов стали 12 иностранцев.