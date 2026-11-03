Соцфонд перечислит пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет досрочно: когда придут деньги Фото: Алексей ФОКИН.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей будет перечислено досрочно, 6 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Социального фонда России.

«Когда обычная дата выплаты (пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — прим. ред.) выпадает на выходной день, пособие приходит в последний день рабочей недели. В этот раз она придется на 6 ноября», — пишет ТАСС со ссылкой на сведения Соцфонда.

Ранее KP.RU рассказал, что в 2027 году произойдут изменения в выплатах пособия по уходу за ребенком. Отмечается, что минимальный размер выплат в следующем году составит более 11 тысяч рублей. При этом в Соцфонде заявили, что планируется дальнейшая индексация этих выплат. К 2029 году размер этого пособия будет более 12 тысяч рублей.