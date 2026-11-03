OpenAI взяла на работу экс-министра армии США Дэна Дрисколла Фото: REUTERS.

OpenAI наняла бывшего министра армии США Дэниела Дрисколла на пост старшего советника по модернизации национальной безопасности. Отмечается, что он будет заниматься вопросами кибербезопасности. Об этом пишет издание Bloomberg.

«Дрисколл присоединится к OpenAI в должности старшего советника по модернизации национальной безопасности и будет работать с высшим руководством и внешними партнерами», – говорится в публикации.

Он будет помогать разработчикам ИИ в понимании потребностей национальной безопасности и консультировать правительства, промышленность и академические круги для модернизации ИИ.

Ранее KP.RU рассказал, что в департаменте кибербезопасности США допущены грубейшие ошибки. Отмечается, что глава ведомства загружал важные документы в ChatGPT, чтобы разобраться в бумагах.

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