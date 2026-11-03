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НовостиПроисшествия3 ноября 2026 5:50

Два сотрудника НПЗ пострадали при атаке украинских БПЛА в Ярославле

Над Ярославской областью перехватили 124 беспилотника, сообщил Евраев
Мария СПИРИДОНОВА
Два сотрудника НПЗ пострадали при атаке украинских БПЛА в Ярославле

Два сотрудника НПЗ пострадали при атаке украинских БПЛА в Ярославле

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В ночь на вторник беспилотники атаковали ярославский нефтеперерабатывающий завод. В результате два сотрудника предприятия получили ранения, сообщил в мессенджере "Макс" губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По его словам, налёт был масштабным, его отражали силы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО). Всего над регионом были перехвачены 124 вражеских беспилотника. У двоих работников завода диагностировали осколочные ранения. Пострадавшие госпитализированы.

Кроме того, обломками сбитых дронов выбило стёкла в нескольких многоквартирных и частных домах, повреждены личные автомобили жителей.

В понедельник атаке беспилотников подверглась ЛНР. В результате атаки ВСУ на рейсовый автобус погиб один мирный житель, ещё восемь человек получили ранения.