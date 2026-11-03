Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 ноября 2026 5:53

Администратор Telegram-канала в Забайкалье получил 9 лет за оправдание фашизма

Суд лишил забайкальца права заниматься размещением материалов в интернете на пять лет
Людмила МИТРОХИНА
Администратор Telegram-канала в Забайкалье получил 9 лет за оправдание фашизма

Администратор Telegram-канала в Забайкалье получил 9 лет за оправдание фашизма

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

23-летний житель Забайкальского края, администратор Telegram-группы, получил 9 лет колонии за оправдание преступлений фашизма и незаконных формирований Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Установлено, что мужчина из идеологических мотивов, являясь администратором открытой группы в мессенджере Telegram, размещал публикации и комментарии, оправдывающие преступления гитлеровского фашизма в годы Великой Отечественной войны, оправдывал террористическую деятельность незаконных вооруженных формирований Украины", — отмечается в сообщении от источника. Также осужденный призывал к проведению экстремистской деятельности.

В отношении 23-летнего жителя Забайкальского края ФСБ возбудила уголовное дело по нескольким статьям. Фигуранта приговорили к девяти годам колонии общего режима и пятилетнему запрету на интернет-деятельность.

Ранее KP.RU рассказал, что администратор Telegram-канала «Кремлёвская прачка» предстал перед судом. Он был осуждён за вымогательство. Отмечается, что суд приговорил его к 11 годам лишения свободы.