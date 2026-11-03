Администратор Telegram-канала в Забайкалье получил 9 лет за оправдание фашизма Фото: Алексей БУЛАТОВ.

23-летний житель Забайкальского края, администратор Telegram-группы, получил 9 лет колонии за оправдание преступлений фашизма и незаконных формирований Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Установлено, что мужчина из идеологических мотивов, являясь администратором открытой группы в мессенджере Telegram, размещал публикации и комментарии, оправдывающие преступления гитлеровского фашизма в годы Великой Отечественной войны, оправдывал террористическую деятельность незаконных вооруженных формирований Украины", — отмечается в сообщении от источника. Также осужденный призывал к проведению экстремистской деятельности.

В отношении 23-летнего жителя Забайкальского края ФСБ возбудила уголовное дело по нескольким статьям. Фигуранта приговорили к девяти годам колонии общего режима и пятилетнему запрету на интернет-деятельность.

Ранее KP.RU рассказал, что администратор Telegram-канала «Кремлёвская прачка» предстал перед судом. Он был осуждён за вымогательство. Отмечается, что суд приговорил его к 11 годам лишения свободы.