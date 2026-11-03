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НовостиВ мире3 ноября 2026 5:54

Forbes: венгерский банк ОТР не нашел покупателя на российскую «дочку»

Венгерский банк ОТР не нашел покупателя на российскую «дочку»
Анастасия СУТОРМИНА
Forbes: венгерский банк ОТР не нашел покупателя на российскую «дочку». Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Forbes: венгерский банк ОТР не нашел покупателя на российскую «дочку». Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Венгерский банк OTP планировал продать свою дочернюю компанию в России - АО «ОТП Банк». Однако подходящего покупателя так и не нашлось. Об этом в интервью Forbes сообщил гендиректор группы OTP Петер Чаньи, отметив сложности работы в условиях западных санкций против РФ.

Банкир отметил, что ОТР предпринимал попытки найти покупателя, который устроил бы российские власти и получил бы от Москвы одобрение на покупку по приемлемой для Будапешта цене.

«Найти такого контрагента не удалось. У нас нет никакого желания, по сути, подарить эффективно работающий местный банк», - отметил Чаньи.

По его словам, банк решил остаться работать в России, несмотря на украинский конфликт, пока это экономически целесообразно.

Ранее сообщалось, что Россию покинули 666 зарубежных компаний. Однако ущерб экономике от ухода западного бизнеса оказался совсем небольшим. Тем более, что экономические показатели временно снижались, но быстро восстанавливались.