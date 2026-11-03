Крымский мост временно закрыт: что случилось Фото: Елена КОСТРЫКИНА.

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщили в МАХ-канале с оперативной информацией по обстановке на сооружении.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — отмечается в источнике. Данное сообщение было опубликовано еще в 01:44 по московскому времени.

Водителей, чьи машины стоят на мосту и в зоне осмотра, просят не волноваться и выполнять инструкции сотрудников службы транспортной безопасности. До этого отмечалось, что Крымский мост был временно перекрыт для движения автотранспорта 25 октября.

Ранее KP.RU рассказал, что прошло очередное разбирательство теракта на Крымском мосту в 2022 году. Отмечается, что с осужденных за инцидент было взыскано более 10 млн рублей. Все фигуранты дела были приговорены к пожизненному сроку.