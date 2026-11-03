Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев Фото: Иван МАКЕЕВ.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию с неофициальной тюрьмой под Киевом, заявив, что правда постепенно вытесняет ложь. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, Украина «вспыхивает» после того, как граждане обнаруживают камеры пыток Владимира Зеленского, — и на смену ложным нарративам приходят реальные.

Ранее украинские СМИ распространили информацию о том, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом была обнаружена тайная тюрьма, где в поистине бесчеловечных условиях в подвале содержали несколько десятков дезертиров из ВСУ. Позже у здания собралась толпа — люди скандировали «позор» и снимали происходящее на камеры. Акция переросла в стычку гражданских с полицией, очевидцы слышали выстрелы. Украинская полиция, в свою очередь, опровергла информацию о незаконном удержании людей.