Силы ПВО уничтожили за ночь 856 дронов ВСУ над регионами России Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 3 ноября 856 украинских беспилотников над регионами страны. О этом сообщили в Минобороны.

Российские военные сбивали дроны в Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Московском регионе, Республике Крым и над акваторией Черного моря.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили уже 28 беспилотников киевского режима, направлявшихся в сторону Москвы.