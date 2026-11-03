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НовостиПроисшествия3 ноября 2026 6:11

Силы ПВО уничтожили за ночь 856 дронов ВСУ над регионами России

Российская армия отбила ночную атаку украинских беспилотников на регионы страны
Анастасия СУТОРМИНА
Силы ПВО уничтожили за ночь 856 дронов ВСУ над регионами России

Силы ПВО уничтожили за ночь 856 дронов ВСУ над регионами России

Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 3 ноября 856 украинских беспилотников над регионами страны. О этом сообщили в Минобороны.

Российские военные сбивали дроны в Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Московском регионе, Республике Крым и над акваторией Черного моря.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили уже 28 беспилотников киевского режима, направлявшихся в сторону Москвы.