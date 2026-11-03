Россиян предупредили о новой уловке мошенников: аферисты действуют под видом автомагазинов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Стало известно, что мошенники придумали новую уловку по обману россиян. Оказалось, что аферисты действуют под видом автомагазинов. Они предлагают приобрести шины по низкой цене, а потом пытаются завладеть данными карт. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"МВД России предупреждает о повышении активности мошенников во время сезонной смены шин. В числе наиболее распространенных схем обмана — использование фишинговых сайтов. В период повышенного спроса количество поддельных магазинов шин и дисков вырастает многократно", — резюмировала она в своем канале в «Максе».

В МВД рассказали об обмане мошенников во время сезонной смены шин Мошенники с помощью фишинговых сайтов магазинов шин и дисков выманивают персональные данные и похищают деньги у россиян, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

Волк сообщила, что в сезон на одну компанию приходится от 50 до 200 рекламных ресурсов. Это помогает фишинговым сайтам, предлагающим "купить диски недорого", занимать высокие позиции в поиске. Ввод данных карты на таких сайтах может привести к финансовым потерям и утечке персональных данных.

Ранее KP.RU рассказал, что замена шин в 2026 году на зимний период влетит россиянам в копеечку. Оказалось, что за последнее время услуга шиномонтажа подорожала примерно на 12%.